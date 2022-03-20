Bartın Merkez'de 452 metrekare arsa icradan satışa çıktı

Bartın İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 452 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 17 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Bartın ili Tuna Mah., 1896 Ada 47 Parsel (Eski 467 Ada 47 Parsel) 1. kat 5 nolu, kat irtifaklı bağımsız bölüm tamamı Şinasi Baran ÖZAT'a ait olup, 2 nolu 2,5 m2 kömürlük eklenti hanesinde yazılıdır. Kat irtifakı 15.04.1996 tarihinde yapılmıştır. Meskun alanda ayrık nizam 4 kat inşaat yapımına müsaittir. Bina yapımı için belediyesinden gönderilen imar planı notları dikkate alınmalıdır. Taşınmaz çevre yolu kenarında, Belediye ve Bartın Valiliği'ne 1500m mesafede, etrafında ve karşısında konut amaçlı binalar mevcut, %5 meyilli, zemin cinsi killidir. Taşınmazın üzerindeki dört katlı binanın anayapısı betonarme olarak yapılmıştır. İçi ve dışı sıvalı, çatısı; ahşap, kiremit örtülü, doğramalar PVC ve ısı camlıdır. Parsel yola cepheli olup bina yirmi dört yıllıktır. Belediye altyapısından faydalanmaktadır. Merdivenler mermer döşemelidir. Isınma doğalgazlıdır, elektrik ve su mevcuttur. 11.02.2022 tarihli Belediye'den gönderilen mimari projeye göre daire brüt 144 m2; net, 116,80 m2 alana sahip olup bir salon, bir mutfak, üç yatak odası, banyo, wc ve dört balkondan oluşmaktadır.



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