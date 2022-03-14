Osmangazi'de kaçırılmayacak yatırımlık fırsat! İcradan satışta

Bursa 10. İcra Dairesi tarafından Osmangazi'de bulunan 252 metrekare asma katlı dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 917 bin 814 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 20 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Osmangazi Tapu Müdürlüğünün yapılan inceleme sonucu taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa ili Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi 3841 Ada 4 nolu parselde 11 nolu bağımsız bölümde 148,48 m2 tapu alanı; 72/672 arsa payı ve niteliği "arsa" vasıflı taşınmazın bağımsız bölüm niteliği ASMA KATLI DEPOLU DÜKKAN olan 1. BODRUM - ZEMİN ASMA KAT. 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAMAMI Ş... OğluN.... ( borçlu adına ) ait olduğu belirlenmiştir.

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