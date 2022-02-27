Ankara Çankaya'da icradan satılık daire! Tarih belli oldu

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 725 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 7 Haziran 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara İli, Çankaya İli, Çankaya Mahallesi, 6995 Ada, 40 Parsel, 10 numaralı bağımsız bölüm bir borç sebebiyle satılacaktır.Bağımsız Bölüm 2. Katta, güney - batı cephelidir.Bağımsız Bölümün içinde bazı değişiklikler yapılarak, kullanım amacına uygun, büro olarak düzenlenmiş, (Sekreterya ve Bilgi işlem odası gibi ) olup; antre, koridor, 3 oda, salon, mutfak,banyo, WC ve 3 balkondan oluşmaktadır.Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar masif pres kapıdır. Giriş-antre duvarlar kısmen lambri, kısmen kağıt, kısmen boyalı olup, zemin seramik kaplıdır.Salon ve odalar zemini laminat parke kaplı olup duvarlar kısmen lambri, kısmen duvar kağıdı,kısmen boyalı, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak zemini seramik kaplı olup mutfakta; mermerit tezgah ve tezgahın alt ve üstünde ahşap mutfak dolapları bulunmaktadır. ıslak hacimler, döşeme ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır.Banyoda duşa kabin, hilton lavabo ve klozet, WC de klozet ve lavabo bulunmaktadır.* Pencereler ve balkon kapıları ısıcamlı PVC ve kapılar pres kapıdır. Balkon zeminleri seramik kaplı olup balkonlar kapatılmış.* Faydalı Kullanım alanı 112,00 m2 olup balkonlar alanı 1 3,00 m2 dir Balkonlar dahil daire net alanı 125,00 m2 dir. Brüt alanı 146,00 m2dir. Bağımsız bölüm kat kaloriferi ile ısınmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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