Konya Akşehir'de 396 metrekare arsa mahkemeden satışa çıktı

Akşehir Satış Memurluğu tarafından Konya'da bulunan 396 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 237 bin 852 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 29 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Konya İl, Akşehir İlçe, 680 Ada, 9 Parsel, UCUZLUK Mahalle, Monas yolu Yalvaç cad. Mevkii, Taşınmaz arsa vasfında olup, ilçe yerleşik alanı içerisinde, merkeze yürüme mesafesindedir. Belediyenin yol, su ve elektrik hizmetlerinin verildiği mevkidedir. Yola cephelidir. Üzerinde bakımsız şekilde yaklaşık 19 adet meyve ağaçları vardır, yapı yoktur.

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