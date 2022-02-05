Sivas Merkez'de 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık daire ilanları)

Sivas İcra dairesi tarafından Merkez'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar



Sivas İl, Merkez İlçe, 2145 Ada, 2 Parsel, Altuntabak Mah., 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz tam hisselidir. Ana parsel üzerinde bodrum+zemin+ 3 normal+çatı katlı olarak inşa edilmiştir. 4 B.Bölüm nolu mesken binanın 1. katında yer almaktadır. Binadan asansör mevcuttur. Taşınmaz yaklaşık 120 m² net, yaklaşık 140 m² brüt alana sahiptir. Projesine göre 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 hol, 1 wc, 1 banyo,1 ebeveyn banyosu ve 2 adet balkon alanından oluşmaktadır. Taşınmaz içerisinde salon ve odaların zeminleri laminant parke, antre, hol ve mutfak zeminleri seramik kaplı; duvarları saten boya kaplı, tavanları badana + kartonpiyerdir.



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