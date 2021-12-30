Isparta Atabey’de icradan satılık 111 m² tek katlı kargir ev

Isparta icra dairesi tarafından ilçede bulunan 111 metrekare tek katlı kargir ev mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 90.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 03.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

ISPARTA İLİ ATABEY İLÇESİ HARMANÖREN KÖYÜ TOPTAŞ MEVKİİ 113 ADA 46 PARSELDE KAYITLI 681,38 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ BAHÇELİ TEK KATLI YIĞMA BİNA CİNSİ TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. 07/09/2018 GÜN VE 1059 YEVMİYE SAYILI 3402 SY.NIN 22/A MAD GEREĞİNCE YENİLEMENİN TESCİLİ ŞERHİ MEVCUT OLUP TAŞINMAZ ANILAN ŞERH İLE SATILACAKTIR.TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; yapılan ölçü neticesinde zeminde mevcut olan deponun kırmızı renk ile boyalı 37,45 m2.lik kısmı 113 Ada 46 Nolu parsele tecavüzlüdür.

Parsel üzerinde tek katlı bahçeli eski kargir bina bulunmaktadır. Bina kapısı kapalı olup dışarıdan görülmüş, binaya ait proje, yapı ruhsatı ve iskan bilgileri bulunamamıştır. Tek katlı kargir ev; ortalama 111,88 m2 yüzölçümlüdür, pencereler ahşap doğrama, 3 cepheli (doğu-batı-güney) bahçeli müstakil bina, eski binadır, sobalı, asansörü yok, çatılı, bina yan tarafında tek katlı depo bulunmaktadır, deponun bir kısmı parsel içinde kalmaktadır, ana yol üzerindedir, köy yerleşik alanındadır.

Yığma kargir yapı, yaklaşık 31,-40 yıllık binadır, alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, 1. derece deprem bölgesindedir, köy merkezine ortalama 500 mt uzaklıktadır. Taşınmazın tapu kaydında ipotek şerhi mevcut olup ziraat Bankası Atabey şubesinin 23/12/2021 Günlü cevabi yazısı ile ipotek müşteri tarafından kaldırı talebinde bulunulmadığı için devam etmekte olduğu müşteriye ait banka alacağının bulunmadığı bildirilmiştir.

İlana gitmek için tıklayınız