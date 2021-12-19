Muğla Marmaris'te 76 m² büro icradan satılıktır (çoklu satış)

Marmaris 1. İcra Dairesi tarafından Muğla'da bulunan 76 metrekare büyüklüğündeki büro icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan büro için 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan büronun satış tarihi 9 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Muğla İl, Marmaris İlçe, 13 Ada, 252 Parsel, KEMERALTI Mahalle/Köy, Taşardı Mevkii Mevkii, 28 nolu bağımsız bölüm: İş Hanı 1. Katında, Ulusal Egemenlik Caddesine cepheli konumda, batı cephe üzerinde, bağımsız bölümün girişi pasaj içerisinden olan bürodur. İçerisinde büro alanı ve banyo/wc bölümleri bulunmaktadır. Diş hekimi muayene hanesi ve hasta bekleme alanları ile wc bölümlerinden oluşmaktadır. Zemini seramik ve laminant parke kaplı olup, girişinde çelik kapısı bulunmaktadır. Dış cephe doğramaları alüminyumdan mamuldür. 1. katta; büro ve tuvalet-banyo bölümlerinden, toplam 76 m2 kullanım alanından oluşmaktadır.

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