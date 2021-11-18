Kastamonu İnebolu'da tek katlı ahşap ev ve bahçesi mahkemeden satışa çıktı

İnebolu Satış Memurluğu tarafından Kastamonu İnebolu'da bulunan tek katlı ahşap ev ve bahçesi mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tek katlı ahşap ev ve bahçesi için 366 bin 772 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tek katlı ahşap ev ve bahçesinin satış tarihi 18 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Kastamonu ili İnebolu İlçesi Camikebir Mahallesi Köroğlu Mevkii387 ada 3 nolu parsel sayılı tapuda "Ahşap tek katlı ev ve bahçesi" vasfında kayıtlı 349,51 m² taşınmaz satışa konudur. Zirai Yönden Yapılan Değerlendirme de: Taşınmaz, killi-tınlı organik maddece zengin, su geçirgenliği iyi karakterde, alkalilik-tuzluluk drenaj problemi olmayan toprak yapısı ve % 4-6 arasında değişen kuzey yönlü eğime sahiptir. Taşınmazın üzerinde değişik tür ve yaşta meyve ağaçlarına rastlanılmıştır. İnşaat Yönünden Yapılan Değerlendirme de: Zeminde yapılan incelemede fiili durumda arsa üzerinde; 3 adet yapı bulunmaktadır. 1 adet Ahşap tek katlı ev, Kafe'ye ait 1 adet ahşap mutfak ve 1 adet ahşap kamelya çardak tarzında etrafı kapalı kafe oturma alanı bulunmaktadır. Tek katlı ahşap ev, tek katlı, ahşap iskeletli bina tekniğinde, dış cephe kaplaması, pencere doğramaları ve giriş kapısı ahşaptır.

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