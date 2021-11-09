Erzincan Merkez Çarşı Mahallesi'nde 120 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Erzincan İcra Dairesi tarafından Çarşı Mahallesi'nde bulunan 120 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 188.913 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 03.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Satışa konu taşınmaz Erzincan İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi, 2156 ada 1 parselde kayıtlı, mesken nitelikli, K 6-5 Blok, zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazdır.Borçlu adına tamhisseli kayıtlı olup yakaşık brüt 120,00 m2 dir. Belediye imar planında Blok Nizam 4 kat müsaadeli Toplu konut Alanı olarak planlıdır. Taşınmaz dairenin elektriği suyu mevcuttur. Antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Dış kapıları ahşap kaplamalı çelik kapı, pencereler ısıcamlı pvc, iç kapılar amerikan panel kapı, odalar ve salon parke kaplama, mutfak, antre, hol ve isak alanlar seramik kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya, tavanlar plastik boyalı ve kartonpiyerli, mutfak tezgah altı ve üstü dolaplı, doğalgazkombi ısıtma sistemlidir. Taşınmaza ait 8 .m2 alanlı depo bulunmaktadır.



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