Sivas merkezde 3+1 daire icradan satılık

Sivas İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 290 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 4 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Sivas İl, Merkez İlçe, 1614 Ada, 13 Parsel, KILAVUZ Mahalle/Köy, 2 kat/5 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz; 1.227,00 yüz ölçüme sahip parsel üzerinde zemin üstü 4 katlı betonarme apartmanın ikinci normal katında bulunan 5 nolu bağımsız bölüm numaralı, 3 oda,1 salon, 1 mutfak, 1 giyinme odası, 1 hol,1 wc, 1 banyo, 1 kiler ve 2 balkondan oluşan meskendir. Söz konusu mesken 120 metrekare bürüt ve 100 metrekare net kullanım alanına sahip olmakla beraber 12/300 arsa payına da sahiptir. Daire giriş kapısı çelik doğramalı ve dairenin camları pvc doğramalıdır. Salon ve odalarda yer kaplamalan parke, ıslak alanlarda ise zemin ve duvar kaplama olan seramik malzemelidir, Salon ve odaların duvarları saten alçı üzeri boyalıdır. Daire içi kapılar ahşap doğramalıdır. Mutfak dolapları ve vestiyer bulunmakta olup binada doğal gaz kullanılmaktadır. Belediyenin Yol, elektrik yörede sağlanmaktadır. Yakın çevresinde İnönü İlköğretim Okulu, Ata sanayi Sitesi, Numune Hastanesi ve Mehmet Akif Camii vardır. Cinsi, Betonarme Karkas ,1.5 Yıpranma Oranı:%25 ve Grubu: 3 Sınf, B Grubu yapılar kategorisindedir.

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