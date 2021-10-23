Ankara’da icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 99 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Meskenin mutfak zemini seramik kaplı, duvarları boyalıdır. Meskenin mutfak dolapları laminat kapaklı olup, tezgâhı mermerittir. Meskenin banyolarının her ikisinin de zemini seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplı olup genel banyoda dolaplı lavabo, kabinli duş yeri ve klozet; ebeveyn banyosunda ayaklı lavabo, kabinli duş yeri ve klozet mevcuttur. Meskenin WC zemini seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplı olup alaturka tuvalet ve lavabo mevcuttur. Meskende ısıtma doğalgazlı kombi sistemi ile sağlanmakta olup kombi, petekleri ve doğalgaz saati takılıdır. Mahallinde mülk sahibi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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