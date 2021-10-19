1 yıldır süren çalışmalarda önemli aşama kat edildi: Fikirtepe konutlarında daire teslimleri yüzde 85 oranında yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, İstanbul Fikirtepe'de devam eden kentsel dönüşüm ile ilgili süreci ve son bilgileri paylaştı. Fikirtepe'nin makus talihini tamamen değiştirecek yeni başlangıcın ilk adımlarının 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde atıldığını anlatan Gürgen, şunları söyledi:

Daha önceden mahkemelerce iptal edilmiş imar planını, yapılaşma hakkı yönünden alan kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde ve donatı alanlarını iyileştirerek yeniden hazırladık.

Pandemi koşulları ve yapı sayısının fazlalığı nedeniyle tahliye işlemleri için vatandaşımıza 150 gün süre verdik. Evlerini boşaltan ve malik olan ailelerimize aylık bin 500 lira kira yardımı (5 kira peşin) ve kiracılar için 3 bin lira taşınma desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz.

Bin 299 yapıda 5 bin 514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla verilen (150+15 gün) kanuni süre doldu. Dün itibariyle vatandaşlarımızın yüzde 93'ü taşındı. Kalan yüzde 7'lik kısım ise bugün itibariyle tamamen taşınmış olacak.

Uygun zemin koşulunu sağlayan, inşai faaliyetlere uygun olan alanlara ilişkin yapım ihalelerine Temmuz'da başladık. 3 adanın inşaat yapım ihalesi Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirildi. İnşa faaliyetleri hızlı şekilde devam ediyor. Bu ay 2 yapım ihalesi daha yapacağız.

Bin 134 adet bağımsız birimden oluşan Yeni Fikirtepe konutlarının daire teslimlerine başladık. Yaklaşık yüzde 85 oranında da teslimleri tamamladık.