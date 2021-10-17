Ankara Keçiören’de 3+1 daire icradan satışa çıktı

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Keçiören'de bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İl, Keçiören İlçe, 2956 Ada, 4 Parsel, AŞAĞI EĞLENCE Mahalle, 1. Kat, 7 B.B. Nolu Mesken. Ana bina bodrum+zemin+3 katlıdır. Bina dış cepheleri akrilik boya kaplıdır. Kısıtlı açık otopark vardır. 7 nolu Mesken fiilen giriş holü-koridor, mutfak, salon, 3 oda, 1 banyo, 1 wc ve 1 balkon bölümlüdür. Giriş kapısı çelik kasalıdır. İç kapıları mobilya kesim ahşap kapı, pencereleri pvc dir. Giriş holü, koridor zeminleri mermer, duvarları kısmen kağıt kaplı, kısmen ahşap kaplamadır. Salon zemini laminant parke, odaların zemini laminant parke, duvarları kağıt kaplıdır. Mutfak zeminleri seramik, duvarları fayans kaplıdır. Mermerit tezgahı, alt üst çerçeve kasa laminat mutfak dolapları vardır. Banyo ve wc mahallerinde zeminler seramik, duvarlar seramik döşelidir. Vitrifiye ve armatürleri mevcuttur. Mal sahibi kullanmaktadır. Net balkonlar hariç 87,50 m2 dir. Ayrıca 5 m2 balkonu vardır.

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