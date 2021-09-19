Tekirdağ Çorlu’da icradan satılık 9 dönüm tarla

Çorlu 1.Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 9442 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 2 milyon 171 bin 660 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 8 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, Silahtarağa Mahallesi, 449 Ada, 48 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz. Taşınmaz toprak ve topoğrafik yapısı uygun tarım tekniklerinin tatbik edilmesiyle bölgeye uygun ürün ekimi yapılarak tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Killi kumlu tınlı toprak yapısında tarla vasfında makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisi niteliğindedir.Çorlu çevre yoluna kuşbaşı yaklaşık 650 metre, Çorlu-Çerkezköy Karayoluna kuşbakışı 200 metre mesafededir.

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