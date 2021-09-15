Tekirdağ’da icradan 260 bin TL’ye satılık daire

Çorlu 1.İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 124 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ana bina dış cephesi sıvalı, mantolama ısı yalıtımlı ve dış cephe boyası ile boyalı, pencere doğramaları pcv dir. Kıymet takdirine konu mesken, dosya muhtevası, keşif mahalli incelemeleri, tapu dairesinden incelenen mimari projesi ve yerinde yapılan incelemelerde ,antre , 3 oda, salon, mutfak ,2 adet balkon, banyo, planında olup, mimari projesi kat planı eklerdedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar Ahşap pres kapı , Salon , oda zeminleri laminant parke, duvarlar ve tavanlar sıva üzeri boyalıdır , ıslak hacimler zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı granit , mutfak dolapları mevcuttur. Taşınmaz kullanım halinde bakımlıdır. Mesken brüt 124m2 dir. Taşınmazın bulunduğu bölge sosyoekonomik açıdan daha çok orta gelir grubu kişilerin mesken olarak tercih ettiği bir bölgedir. Taşınmazın değerini etkileyen olumlu faktörler olarak , ilçe belediye hizmet binasına ve çarşıya yakın konumda olması, ulaşım kolaylığı, iş yeri ve fabrikalara yakın bölge olması, mahalle merkezine yakın olması, mevcut ulaşım ve alt yapının olması olarak sıralayabiliriz. Olumsuz faktör olarak ise kot farklı çevre oluşumu, eski yerleşime yakınlık gösterilebilir.

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