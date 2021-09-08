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    • Emlak&OTO
    • 08.09.2021 11:30
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    • 08.09.2021 11:30
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    İzmir Çeşme'de icradan satılık 3,5 dönüm arsa! Fiyatıyla dikkat çekti

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Çeşme'de 3510 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    Çeşme’de icradan satılık arsa! Fiyatıyla dikkat çekti

    Çeşme İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 3510 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 7 milyon 20 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 27 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Satışa konu taşınmaz imar planında turistik tesis alanında kaldığı, kat irtifakının kurulamayacağı, Tesisin tek bir bağımsız bölüm olarak kabul edileceği, Ayrık E: 0.30 nispetinde, 4 katlı, 12,50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabileceği tespit edilmiştir (tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır).

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Çeşme'de icradan satılık 3,5 dönüm arsa! Fiyatıyla dikkat çekti
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