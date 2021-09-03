Ankara'da kaçırılmayacak fırsat! İcradan satılık ucuza daire

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Sincan'da bulunan 58 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 19 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Meskende antre, salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplı, tüm bu mahallerin duvarları ve tavanları boyalıdır. Mutfak zemini dökme mozaik kaplı, tezgah alnı seramik kaplı, duvarları ve tavanları boyalıdır. Mutfak tezgahı mermer olup tezgahın altında ve üstünde profil çerçeve kapaklı dolaplar mevcuttur. Banyo ve Wc zemini seramik, duvarları 5 sıra fayans kaplı, bu kotun üzeri ve tavanları boyalıdır. Banyo içerisinde lavabo, duş tertibatı, WC içerisinde hela taşı ve lavabo bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları yağlı boyalı ahşap kapı, pencereleri PVC doğrama olup ısı camlıdır. Balkon salon irtibatlı olup zemini dökme mozaik kaplıdır. Isıtma doğalgaz yakıtlı kombi tesisatı ile sağlanmaktadır. Tapu kaydında kömürlük eklentisi vardır.

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