Karaman'da 44 dönüm tarla icradan satışa çıktı! Fiyatıyla şaşırtıyor

Karaman İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 44780 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 537 bin 360 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 21 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Karaman İl, Merkez İlçe, 872 Ada, 2 Parsel, HACI CELAL Mahalle/Köy, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup geometrik olarak amorf şeklinde eğimsiz ve engebesiz bir yapıdadır. Şehir merkezinin yaklaşık 9 km kuzeyinde yer almaktadır. Doğusunda kadastro yolu mevcuttur. Sulama sistemi kooperatif kuyusundan sağlanmaktadır. Tarımsal alt yapısı tamamlanmış verimli toprak yapısına sahiptir. Keşif tarihinde üzerinde mısır ekilidir. Borçlu hissesi tamdır.

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