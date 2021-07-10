Folkart Çeşme’de anahtarları verdi

FOLKART, Çeşme'deki 6'ncı projesini Boyalık'ta tamamladı. 160 milyon liralık yatırım değerine sahip Folkart Boyalık Çeşme'de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde 66 süit yer alıyor. Modern çizgilerin hakim olduğu Folkart Boyalık, Mimar Durmuş Dilekçi'nin imzasını taşıyor. Proje, 11 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Toplam 18 bin 387 metrekarelik inşaat alanının 4 bin 600 metrekaresi peyzaj alanı şeklinde planlandı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'de tamamladıkları 15'inci projenin anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
- Emlak&OTO
- 10.07.2021 Gazete