Ankara'da kaçırılmayacak fırsat! İcradan satılık ucuza arsa

Ankara Batı 1. Satış Memurluğu tarafından Sincan İlçesinde bulunan 667 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 767 bin 50 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İl, Sincan İlçe, 464 Ada, 11 Parsel, SİNCAN Mahalle/Köy, İmarlı parsel olduğu, topografik yapısının düz yapıda olduğu, taşınmazın üzerinde ev ağaç gibi muhtesat bulunmamaktadır. bölgede 4 katlı yapılaşmanın bulunmakta olup, meskun mahal içinde yer alır, taşınmazın batı cephesi şerit halinde yapılan parka bakmaktadır. belediye hizmetlerinden tamamen faydalanmaktadır. ulaşım taşınmaza yakın konumdadır. 1067,20 m² büyüklükte bina inşaatı yapılabilecektir.

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