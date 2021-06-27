Evora Denizli’de yaşam başladı

Emlak Konut GYO'nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı tarafından Denizli'de gerçekleştirilen Evora Denizli'de yeni bir yaşamın kapıları açıldı. Projede 44'ü ticari 795'i konut olmak üzere toplam 839 bağımsız bölümden oluşan ilk etabın teslimleri yapıldı. Toplamda 1.556 daire 75 ticari ünite olarak planlanan projede, şimdiden 520 dairede oturum başladı.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yaşanan ekonomik sorunlar, pandemi salgını gibi olağanüstü etkenlere rağmen, izlenen doğru politika ve karşı tedbirlerin, Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörünü ayakta tuttuğunu ifade etti. Teknik Yapı'nın da deneyimi ve güçlü finansal yapısıyla bu süreci başarıyla atlattığını belirten Umut Durbakayım, zorlu sürece rağmen Evora Denizli projesinin ilk etabındaki daire teslimlerinin başlamasının Türk ekonomisinin ve Teknik Yapı'nın gücünü gösterdiğine işaret etti.

ALANLAR KAZANDI

Umut Durbakayım, Denizli'nin yaşam ve yatırım projesi Evora Denizli'den daire alanların 3,5 yılda yüzde 125 kazandığının altını çizdi.