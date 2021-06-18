Ankara Satış Memurluğu tarafından Yenimahalle İlçesinde bulunan 85 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gürler Sokak üzerinde bulunan 121 nolu Emine Hanım Apartmanının zemin kat 1 nolu konut vasıflı taşınmaz tapu kaydında Yenimahalle İlçesi, Tepe altı Mahallesi 8099 ada, 5 parsele kain 210,00m2 yüzölçümlü 30/210 arsa paylı, zemin kat 1 nolu konutun bulunduğu bina betonarme karkas olarak inşa edilmiş ve asansörlü olduğu, taşınmazın binanın zemin katında girişe ön cepheli antre, 3 oda, salon, amerikan mutfak, banyo, wc ve ebeveyn banyosundan müteşekkil, pencereler ısı camlı ahşap görünümlü pvc doğrama iç kapılar ahşap panel, bağımsız bölüm kombi ısıtmalı ve doğalgazlı olduğu, net kullanım alanının 85,00m², brüt alanın 98,00m² olarak hesaplandığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. Geniş bilgi dosyasında belirtilmiştir.

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