Projenin 1 milyar lira yatırım değerine sahip olduğunu anlatan Tahincioğlu, "Ön satışla dairelerin yüzde 25'ini sattık. Nidapark Çengelköy'de daireler, konfor ve lüks bir yaşantının yanında pandemi koşullarına da uygun olarak tasarlandı. Konutlarımız maksimum verimliliğe, geniş salon pencerelerine, balkon veya teraslara, yüksek tavan ve ferah cephelere sahip" dedi.