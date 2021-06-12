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    ’e mahalle konseptli yeni proje: Tahincioğlu, projesini satışa çıkardı

    Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Tahincioğlu, konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Firma, 'ün merkezinde, toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde projesini satışa çıkardı.

    Yavuz Karaman TAKVIM
    Çengelköy’e mahalle konseptli yeni proje

    Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Tahincioğlu, konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Firma, Çengelköy'ün merkezinde, toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde Nidapark Çengelköy projesini satışa çıkardı.

    71 bin 355 metrekare inşaat alanına sahip projede 10 bin metrekarelik doğal toprak alanı bulunuyor. Konut fiyatlarının yaklaşık 3 milyon liradan başladığı projeden ev sahibi olmak isteyenler banka kredisi kullanmadan 36 ay sıfır vade farkı veya 60 ay 0.69 vade farkı ödeme planından faydalanabiliyor.

    Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, ivmeyi düşürmeyerek salgın sürecine rağmen yatırım planlarına devam ettiklerini belirtti.

        Projenin 1 milyar lira yatırım değerine sahip olduğunu anlatan Tahincioğlu, "Ön satışla dairelerin yüzde 25'ini sattık. Nidapark Çengelköy'de daireler, konfor ve lüks bir yaşantının yanında pandemi koşullarına da uygun olarak tasarlandı. Konutlarımız maksimum verimliliğe, geniş salon pencerelerine, balkon veya teraslara, yüksek tavan ve ferah cephelere sahip" dedi.

        Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak da 12 blok 207 konuttan oluşan Nidapark Çengelköy'de, 135- 450 metrekare arasında değişen 6 farklı tipte konut olduğunu söyledi.

        GÖCEK'E YENİ PROJE
        Bu yıl bitmeden yeni projelerin olacağının altını çizen Özcan Tahincioğlu, "Bu sene İstanbul ve İstanbul dışında butik projelerimiz gündeme gelecek. İstanbul dışındaki projemiz için sona geldik. Göcek'te geliştirmeye devam ettiğimiz projemiz yakın bir tarihte ön satışa çıkacak" diye konuştu.

            Nidapark İstinye projesinin yeni etabı Nidapark İstinye Vadi'nin de çok yakında ön satışa çıkacağını ifade eden Tahincioğlu, yıl sonuna kadar 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını açıkladı.
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