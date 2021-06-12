Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Tahincioğlu, konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Firma, Çengelköy'ün merkezinde, toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde Nidapark Çengelköy projesini satışa çıkardı.
71 bin 355 metrekare inşaat alanına sahip projede 10 bin metrekarelik doğal toprak alanı bulunuyor. Konut fiyatlarının yaklaşık 3 milyon liradan başladığı projeden ev sahibi olmak isteyenler banka kredisi kullanmadan 36 ay sıfır vade farkı veya 60 ay 0.69 vade farkı ödeme planından faydalanabiliyor.
Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, ivmeyi düşürmeyerek salgın sürecine rağmen yatırım planlarına devam ettiklerini belirtti.