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    • Emlak&OTO
    • 11.06.2021 12:18
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    • 11.06.2021 12:18
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    de icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

    'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında de icradan satılık daire fırsatı da yer aldı. İlana göre Kastamonu'da bulunan 94 metrekare büyüklüğündeki bir daireye 220 bin TL değer biçildi.

    Kastamonu'da icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

    Kastamonu İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 94 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan iş yerinin satış tarihi 11 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Taşınmaz binanın D Blok bina girişine göre arkada sol önde yer almaktadır. Taşınmazın içerisinde salon ve odaların zeminleri parke yapılmış, antre, hol, ıslak hacimlerde zeminler seramik ve duvar fayans kaplamaları yapılmış, duvarlarda sıva ve boya yapılmış, Mutfak dolap ve tezgâhı yapılmıştır. Meskende elektrik, su, kanalizasyon ve merkezi sistem doğalgaz yakıtlı kalorifer tesisatlarının yapıldığı, ahşap oda kapıları ve çelik kapı daire giriş kapısının, mermer denizlikli ve ısıcamlı pvc doğrama pencerelerin takıldığı, armatür ve vitrifiye montajının yapıldığı, değerleme tarihi itibari ile %100 inşaat mesken olduğu belirlenmiştir. Binanın yaşı ile zaman ve kullanıma bağlı binada oluşmuş deformasyon ve aşınmalar dikkate alınarak, binada %6 yıpranma bulunduğu belirlenmiştir. Site kontrollü girişlerinin, saha kilitli parke taş kaplama ve yeşil alan düzenlemelerinin tamamlandığı, blokların kısmen tamamlandığı, bazı blok inşaatlarının devam ettiği, tüm blokların tamamlanmadığı belirlenmiştir. Binanın dış cephesi sıva ve boyası yapılmamış, bina içinde; zeminler ve merdivenler mermer kaplama, duvarlar sıva ve boya yapılmış, asansörlerin kapı, ray, makine dairesi ve kabin montajı yapılmış, merdiven ve balkon korkulukları paslanmaz boru korkuluk yapılmıştır. Binada ısınma merkezi doğalgaz kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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