Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 3+1 100 metrekare büyüklüğündeki ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 160 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 4 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, 805 Ada, 13 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mesken Bodrum + Zemin + 4 Normal katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş binanın zemin katındadır. Ana bina asansörlü ve kaloriferlidir. Belediye onaylı mimari projesinde ve keşif sırasında yerinde yapılan incelemede mesken salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol, koridor ve balkondan ibarettir. Daire boştur, içerisinde ikamet eden yoktur. Mesken onaylı mimari projesine göre 100,00 m2 net kullanım alanlıdır. Mimari projesinde ortak kullanım alanı ve taşınmaz brüt kullanım alanına dair bilgi bulunamamıştır. Salon odalar ve koridor döşemeleri laminat kaplamadır. Mutfak döşemeleri ve duvarları seramik kaplamadır. Daire iç cephe duvarları düz sıva üzeri plastik boyalıdır. Mutfak dolapları yerinde mevcut değildir, sökülmüştür. Mutfak bataryaları takılı değildir. Daire iç kapılar camlı ahşap kapıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Pencereler ısı camlı PVC doğramadır. Banyo-WC duvar ve döşemeler seramik kaplamadır. Banyo ve WC?de bulunan tesisatları, duşa kabinler, banyo dolapları yerinde mevcut değildir, sökülmüştür. Kıymet takdiri istenilen taşınmazın ana binanın dışında kömürlük eklentisi vardır. Binada ısıtma doğalgaz ile sağlanmaktadır fakat daire içerinde kat kombisi mevcut değildir. Mesken Çerkezköy Belediyesi konut alanı içinde, elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Meskenin bulunduğu bina her türlü ulaşım imkânına sahiptir. Meskenin bulunduğu konumun çevresinde genellikle 4-5 katlı konut amaçlı binalar mevcuttur.

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