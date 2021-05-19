Tekirdağ'daki Çorlu İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Çorlu'da bulunan 3+1 büyüklüğündeki ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 138 bin 125 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 12 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmazın cepheli olduğu Mustafa Kemal Caddesi; pazartesi pazarı bölgesi olarak bilinen konumda insan ve araç sirkülasyonu açısından orta yoğunlukta olan bir caddedir.Cumhuriyet Parkına 800 m, Çorlu Belediyesine 700 m, Çorlu SGK 'ya 260 m, Çorlu Otogarına 800m uzaklıkta olan taşınmazın bulunduğu bina; bodrum+zemin+3 normal kattan oluşan betonarme karkas olarak inşa edilmiş yapıdır. Binada pencereler PVC doğramadır. Dışkapısı camlı demir doğramadır. Asansör yoktur. Doğalgaz ana kolon tesisatı ve daire bağlantıları çekilmiş durumdadır. Binanın bodrum katında sığınak ve bina içi ortak alanlara ilişkin mahaller; zemin ve her bir normal katında 4 er adet daire olmak üzere toplamda 16 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya ait 21/11/1980 tarih ve 6/41 nolu yeni yapı ruhsatının olduğu, 14 nolu bağımsız bölüm için de 27/12/1982 tarih ve 10/7 nolu yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu yaklaşık yıpranma durumu itibariyle 38-39 yıllık bir bina olduğu 3+1 tipinde daire olduğu, ve brüt 106 m2 den oluştuğu, giriş kapısının çelik, mutfak salon hol ve odaların zemini laminat, banyo ile wc nin zemin ve duvarları seramik, tavanlr plastik boyalı, banyoda duş küveti, alafranga klozet ve ayaklı lavabo ile wc bölümünde alaturka tuvalet taşı ve lavabo, mdf mutfak dolapları, tezgah ile üst dolap arası bölümün seramik ile kaplı olduğu mutfak, doğalgaz kombi ile ısıtma sisteminin olduğu, bağımsız bölümün genel itibariyle bakımlı bir halde olduğu anlaşılmaktadır.

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