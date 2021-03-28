Ankara 30. İcra Dairesi tarafından Ankara Çankaya'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 310 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 5 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara, Çankaya, İlker Mahallesi, 7445 ada, 15 parsel sayılı, 1 normal kat, 10 nolu bağımsız bölüm, 1.278,00 m² ana taşınmaz yüzölçümlü, 74/1278 arsa paylı, borçlu adına tam hisseli olup, taşınmaz "Osman Temiz Mahallesi Gazeteci İzzet Keser Caddesi Manolya Apt. No: 3/10 Çankaya/ ANKARA" adreslidir. Meskenin faydalı kullanım alanı içten içe yapılan ölçümlere göre 108,00 m² daire, 7,40 m² balkon dahil net 115,40 m² olarak hesaplanmıştır. Kiracı ikamet etmektedir. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır. Antre, 3 oda, salon, mutfak, WC, banyo ve 2 balkondan müteşekkildir. Antre zemini granit, duvarları duvar kağıdı kaplı, tavan kortonpiyerdir. Vestiyer dolap mevcuttur. Salon ve odalar ahşap parke kaplı olup, duvarları duvar kağıtlıdır, tavanlar kartonpiyerdir. Mutfak zemini granit kaplı, duvarları sıva üstü boyalıdır. Mutfak tezgahı laminant, tezgah alnı seramik, tezgah altı ve üstü dolapları yapılıdır. Ankastre mutfak seti mevcuttur. WC ve banyo zemin duvarları granit/seramiktir. WC klozet ve lavabo, banyoda duş kabini, klozet ve hilton lavabo ile banyo dolabı mevcuttur. Balkonların zemini seramiktir. Pencereler PVC+ısıcamlı doğrama, iç kapılar ahşap dolgu kapıdır. Kombili sistem ve doğalgaz ısıtmalıdır. Mesken sokağa göre sağ yan cephelidir. 04/10/1978 tarihli Yapı ruhsatı ve 06/05/1984 tarihli Yapı Kullanma izin belgesi mevcuttur.

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