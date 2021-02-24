ŞU AN 2. EL ALMANIN TAM ZAMANI

İkinci el araç piyasasının durgun durumda olduğunu belirten galerici Uğur Potur, "Piyasada sıfır aracın çok olmasından dolayı ikinci el piyasası yüzde 25 düşmüş durumda. Dışarı çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalması ile birlikte işler düzelecektir. Şu anda 150 bin liraya kadar olan araçlara talep var. Lüks araçlara çok fazla bir talep yok. Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olması etkili oluyor. İkinci el piyasasının hızlı olduğu dönemde biz haftada 6 arabaya kadar satıyorduk. Şu anda ise ayda 1-2 araç satıyoruz. Fiyatların artacağını düşünüyoruz. Bu dönem tam ikinci el araç alma zamanı. Yaz döneminde bu fiyatları bulmak zor olacak" şeklinde konuştu.