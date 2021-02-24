Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı ve kredi faizlerindeki yükseliş sonrası fiyatları uçuşa geçen ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü. İkinci el araç piyasasında yaprak kımıldamazken fiyatlarda ise yüzde 15 civarında düşüş yaşandı. Tüketiciler ise ikinci el piyasasında ortaya çıkan tablo sonrası bütçelerine uygun ikinci el araçları araştırıyor ve bütçelerine uygun hangi modellerin olduğunu merak ediyor.
Araç alacakların yaşadığı ikilem, sıfır kilometre mi yoksa ikinci el mi bir araç alsam konusudur. Bu tabii ki bütçe meselesi. Bütçesi yetersiz olan vatandaşlar ise daha ucuz otomobiller bakıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle vatandaşlar bir yere kendi vasıtasıyla gidip gelmek istiyor. Her geçen gün toplu taşıma kullanmak istemeyen insanların rakamı çoğalıyor. Bu gidişat sıfır ve ikinci el otomobillerde maliyetlerin çoğalmasına neden oldu. Tüketiciler bütçelerine uygun ikinci el vasıtaları inceliyor ve bütçelerine uygun hangi modellerin olduğunu merak ediyor. İşte 100 bin TL ve 100 bin kilometrenin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el arabalar...
SAHİBİNDEN 100.000 TL ALTI FİYATLA SATIN ALINACAK ARAÇ MODELLERİ!
Fiat Albea 2011 - 2012 model 50 bin ile 85 bin TL arası
Hyundai Accent-Era 2011 - 2012 model - 60 bin ile 95 bin TL arası
Chery Kimo 2011 model 50 bin TL ile 70 bin TL arası
Gelly FC 2011 - 2012 model 55 bin ile 70 bin TL arası
Fiat Linea 2011 - 2017 model 65 bin ile 99 bin TL