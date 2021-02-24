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    • Emlak&OTO
    • 24.02.2021 13:51
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    • 24.02.2021 13:53
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    satılık 100.000 TL altı araçlar! Bu fiyatlar bir daha görülmez! Anlık değişiyor herkes şaşkın! Ford, Opel, Peugeot...

    Dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını döneminde sıfır araç üretiminin olmaması nı zirveye taşıdı. ? ? Gibi sorular araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Tüketiciler bütçelerine uygun ikinci el vasıtaları inceliyor ve bütçelerine uygun hangi modellerin olduğunu merak ediyor. Son dönemde ikinci el araç fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş, i de umutlandırdı. İşte ....

    takvim.com.tr
    100 bin TL altı satın alabileceğiniz araç modelleri!

    Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı ve kredi faizlerindeki yükseliş sonrası fiyatları uçuşa geçen ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü. İkinci el araç piyasasında yaprak kımıldamazken fiyatlarda ise yüzde 15 civarında düşüş yaşandı. Tüketiciler ise ikinci el piyasasında ortaya çıkan tablo sonrası bütçelerine uygun ikinci el araçları araştırıyor ve bütçelerine uygun hangi modellerin olduğunu merak ediyor.

    Araç alacakların yaşadığı ikilem, sıfır kilometre mi yoksa ikinci el mi bir araç alsam konusudur. Bu tabii ki bütçe meselesi. Bütçesi yetersiz olan vatandaşlar ise daha ucuz otomobiller bakıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle vatandaşlar bir yere kendi vasıtasıyla gidip gelmek istiyor. Her geçen gün toplu taşıma kullanmak istemeyen insanların rakamı çoğalıyor. Bu gidişat sıfır ve ikinci el otomobillerde maliyetlerin çoğalmasına neden oldu. Tüketiciler bütçelerine uygun ikinci el vasıtaları inceliyor ve bütçelerine uygun hangi modellerin olduğunu merak ediyor. İşte 100 bin TL ve 100 bin kilometrenin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el arabalar...

    SAHİBİNDEN 100.000 TL ALTI FİYATLA SATIN ALINACAK ARAÇ MODELLERİ!

    Fiat Albea 2011 - 2012 model 50 bin ile 85 bin TL arası

    Hyundai Accent-Era 2011 - 2012 model - 60 bin ile 95 bin TL arası

    Chery Kimo 2011 model 50 bin TL ile 70 bin TL arası

    Gelly FC 2011 - 2012 model 55 bin ile 70 bin TL arası

    Fiat Linea 2011 - 2017 model 65 bin ile 99 bin TL

        Fiat Panda 2011 - 2016 model 70 bin ile 95 bin TL arası

        Fiat Punto 2011 - 2015 model 65 bin ile 99 bin TL arası

        Renault Symbol 2011 - 2016 model 60 bin ile 99 bin TL arası

        Peugeot 206 2011 - 2012 model 70 bin ile 95 bin TL arası

        Dacia Logan 2011 - 2016 model 60 bin ile 98 bin TL arası

        Fiat Palio 2011 - 2012 model 65 bin ile 85 bin TL arası

        Peugeot 301 2013 - 2016 model 85 bin ile 99 bin TL arası

        Hyundai İ10 2011 - 2015 model 80 bin ile 98 bin TL arası

        Dacia Sandero - 2011 - 2015 68 bin ile 99 bin TL arası

        Citroen C-Elysée - 2013 - 2016 80 bin ile 99 bin TL arası

        KiaRio 2011-2015 model 90 bin TL ile 98 bin TL arası

        Ford Fiesta 2011-2015 model 80 bin TL ile 99 bin TL arası

        Mitsubishi Attrage 2014-2015 model 80 bin TL

            Opel Corsa 2011 - 2014 model 80 bin TL ile 98 bin TL

            Nissan Micra 2011-2013 70 bin ile 99 bin TL arası

            Tata Vista 2011 - 2012 model 60 bin ile 72 bin TL arası

            Hyundai İ20 2011-2014 model 70 bin ile 98 bin TL arası

            Chevrolet Aveo - 2011 - 2013 65 bin ile 98 bin TL arası

            Chevrolet Spark - 2011 - 2013 75 bin ile 95 bin TL arası

            Chevrolet Cruze - 2011 - 2013 90 bin ile 100 bin TL arası

            Citroen C3 - 2011 - 2012 80 bin ile 98 bin TL arası

            Ford Focus 2011-2013 80 bin ile 99 bin TL arası

            Renault Clio 2011 - 2014 model 80 bin ile 99 bin TL arası

            Toyota Yaris 2011-2013 model 78 bin ile 98 bin TL arası

            Volkswagen Polo 2011-2013 model 85 bin ile 99 bin TL arası

            Chevrolet Lacetti - 2011 75 bin ile 95 bin TL arası

            İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA SON DURUM

            Yaşanan pandemi nedeniyle vatandaşlar artık gidecekleri yerlere kendi araçları ile gitmek istiyorlar. Her geçen gün toplu taşıma kullanmak istemeyen insanların sayısı artıyor. Bu durum sıfır ve ikinci el arabalarda fiyatların artmasına neden oldu. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, ikinci el otomobillere olan ilgiyi artırdı. Fakat Şubat 2021 ile birlikte rüzgar tersine döndü.

            İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 30 İLE 40 ARASINDA DÜŞTÜ

            Yaklaşık üç ay önce ikinci el piyasasında yaşanan büyük hareketliliğin yerini sessizlik aldı. Satışlardaki düşüşün yüzde 30-40 arası olduğunu söyleyen oto galericiler, faiz oranlarının ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte piyasanın hareketleneceğini söylediler.

                ŞU AN 2. EL ALMANIN TAM ZAMANI

                İkinci el araç piyasasının durgun durumda olduğunu belirten galerici Uğur Potur, "Piyasada sıfır aracın çok olmasından dolayı ikinci el piyasası yüzde 25 düşmüş durumda. Dışarı çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalması ile birlikte işler düzelecektir. Şu anda 150 bin liraya kadar olan araçlara talep var. Lüks araçlara çok fazla bir talep yok. Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olması etkili oluyor. İkinci el piyasasının hızlı olduğu dönemde biz haftada 6 arabaya kadar satıyorduk. Şu anda ise ayda 1-2 araç satıyoruz. Fiyatların artacağını düşünüyoruz. Bu dönem tam ikinci el araç alma zamanı. Yaz döneminde bu fiyatları bulmak zor olacak" şeklinde konuştu.
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                Haberler Emlak&OTO Sahibinden satılık 100.000 TL altı araçlar! Bu fiyatlar bir daha görülmez! Anlık değişiyor herkes şaşkın! Ford, Opel, Peugeot...