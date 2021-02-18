TOKİ'de fırsat vakti gelip çatıyor! 7 ilde ucuz fiyatlı daireler satışta! En az ödeme miktarı ve başvuru şartları merak konusu olmaya devam ediyor. TOKİ tarafından daire satışı yapılan iller ev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve bazı şehirlerde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte il il satışa sunulan daire ve iş yerleri...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.

İşte il il liste...