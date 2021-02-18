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    • Emlak&OTO
    • 18.02.2021 11:26
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    • 18.02.2021 11:27
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    'de fırsat vakti gelip çatıyor! 6 ilde ucuz fiyatlı 508 satışta! Ödemesi en az...

    () her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda 6 ilde uygun fiyatlarla konut satışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 6 ilde 508 nin satışı devam ediyor. Ev almak isteyenler ise konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Başvuru yapacakların belirlenen tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvuru yapmasının yeterli olacağı bildirildi.

    takvim.com.tr
    TOKİ'de uygun fiyatlı konutlar satışta!

    TOKİ'de fırsat vakti gelip çatıyor! 7 ilde ucuz fiyatlı daireler satışta! En az ödeme miktarı ve başvuru şartları merak konusu olmaya devam ediyor. TOKİ tarafından daire satışı yapılan iller ev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve bazı şehirlerde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte il il satışa sunulan daire ve iş yerleri...

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.

    İşte il il liste...

    TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

    TOKİ'DEN KONUT ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

    T.C. vatandaşı olması,

    Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması

    (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

        Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

        Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

        Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.), Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

            4 KATEGORİ

            Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

            1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

            2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

            3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

            4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

            başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

            TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

            TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

            TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

            TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.
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            Haberler Emlak&OTO TOKİ'de fırsat vakti gelip çatıyor! 6 ilde ucuz fiyatlı 508 daire satışta! Ödemesi en az...