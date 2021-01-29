Kastamonu İcra Dairesi tarafından Merkez'deki İnönü mahallesinde bulunan 2+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. 74 metrekare büyüklüğe sahip olduğu bildirilen daire için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

İlanla ilgili duyuru Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yapılırken, satış tarihi ise 25 Mart 2021 olarak duyuruldu. Daireye ilişkin bilgilerin yer aldığı ilanda, "Taşınmazın iç mahal kapıları ahşap kapıları takılmış, pencereleri ısıcamlı pvc doğrama olup dış kapısı çelik kapıdır. Taşınmazın ısınma şekli doğalgazlı merkezi sistem kaloriferli ısıtma sistemidir. Değerleme tarihi itibari ile %100 inşaat seviyeli boş mesken durumdadır. Binanın yaklaşık yaşı, yapı ömrü, hava koşulları ve zamana bağlı aşınmalar dikkate alındığında, tespit tarihindeki fiziki ve kullanıma bağlı yıpranma oranı %10 olarak belirlenmiştir. Tespite konu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz ; 467,38 m² alana sahip arsa üzerinde konumlu binadır. Bina 2 bodrum, zemin, asma, 6 normal kat olmak üzere 10 kattan oluşmaktadır. Binanın dış cephesi sıva ve silikon esaslı dış cephe boyası ile kaplıdır. Bina içinde; zeminler ve merdivenler mermer, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Asansör kapı, ray, makine dairesi ve kabin montajı yapılmış, paslanmaz boru korkuluk merdiven korkulukları yapılmıştır. Binada ısınma merkezi sistem doğalgaz yakıtlı kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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