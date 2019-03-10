Ucuz konuta hücum

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla 67 ilde inşa edeceği 50 bin sosyal konut için 3 günde başvuru sayısı 25 bin'i geçti. Dün Eskişehir'de açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut için gelen talep sayısı 3 gün içinde 25 bini aştı" dedi. Toplam 140 proje kapsamında, 6 bin 300'ü İstanbul'da, 2 bin 934'ü Ankara'da, 2 bin 500'ü İzmir'de, 2 bin 200'ü ise Adana'da yapılacak olan konutların talep toplama süreci 6 Mart'ta başlamıştı. Son başvuru tarihi ise 19 Nisan olarak belirlendi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvuru sayısının 50 binin 10 katına kadar çıkabileceğini söyledi. Projenin tamamını sosyal konut olarak planladıklarını anlatan Ömer Bulut, "Konutların yüzde 64'ü yani 32 bin 198'i alt gelir grubu vatandaşlarımıza, yüzde 36'sı yani 17 bin 802'si ise orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik olacak" açıklamasında bulundu.
YATAY MİMARİ
Konutların yapılacağı arsaların tespit edildiğini, zemin etütlerinin ve planlamalarının yapıldığını anlatan Bulut, "Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz" diye konuştu. Bulut, konutların 36 ayda teslim edileceğini, 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacağını kaydetti.
KİMLER ALABİLECEK?
TOKİ tarafından inşa edilecek konutlara başvuranlarda belli şartlar aranıyor. Alıcıların Türk vatandaşı olması ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmiş olması gerekiyor. Ayrıca, 2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak şart. 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin İstanbul için 4 bin 800 lirayı, diğer iller için 4 bin 500 lirayı geçmemesi gerekiyor. Müracaat sırasında, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak. Projenin gerçekleşmemesi veya hak sahibi olunamaması halinde ön kayıt parası iade edilecek.
YAVUZ KARAMAN
YATAY MİMARİ
Konutların yapılacağı arsaların tespit edildiğini, zemin etütlerinin ve planlamalarının yapıldığını anlatan Bulut, "Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz" diye konuştu. Bulut, konutların 36 ayda teslim edileceğini, 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacağını kaydetti.
KİMLER ALABİLECEK?
TOKİ tarafından inşa edilecek konutlara başvuranlarda belli şartlar aranıyor. Alıcıların Türk vatandaşı olması ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmiş olması gerekiyor. Ayrıca, 2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak şart. 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin İstanbul için 4 bin 800 lirayı, diğer iller için 4 bin 500 lirayı geçmemesi gerekiyor. Müracaat sırasında, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak. Projenin gerçekleşmemesi veya hak sahibi olunamaması halinde ön kayıt parası iade edilecek.
YAVUZ KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.