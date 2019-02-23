Her faiz türü müşteri lehine kullanıldı

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, banka faizlerinin gayrimenkul sektörüne hem fayda hem de zarar verdiğini belirterek, konut kredisindeki faizlerin düşük olmasının satışları artırdığını, buna karşılık mevduat faizlerindeki artışın ise satışlara sekte vurduğunu hatırlattı. Teknik Yapı'nın yeni kampanyasıyla her iki faiz türünün de konut alıcıları için fırsata çevrildiğini söyleyen Durbakayım "Yüzde 30'la yüksek mevduat faizinden daha fazla indirim ve yüzde 0.98'le piyasadaki konut kredi faizinden daha düşük oranda vade farkı uyguluyoruz" dedi. Umut Durbakayım, kampanyanın Teknik yapı müşterilerine 3 temel avantaj sağladığını kaydetti. İşte süper kampanyanın detayları...
1. AVANTAJ
TEKNİK Yapı'nın süper kampanyasındaki ilk avantaj, tüm projelerdeki dairelere yüzde 20 indirim yapılarak sağlanıyor. İndirimli fiyatlardan sunulan daireler için ödenecek yüzde 50 ve üzeri peşinatlarda 12'nci ayda olmak üzere tek ara ödeme, yüzde 50'nin altındaki peşinatlarda ise 12'nci ay, 18'inci ay ve 24'üncü ay olmak üzere 3 ara ödeme seçeneği sunuluyor.
2. AVANTAJ
KAMPANYANIN süper fırsatı bu aşamada devreye giriyor. Daire için ödenen yüzde 20 indirimden sonra, ödenecek peşinata yüzde 30'luk değer artışı yansıtılıyor. Müşteriye sunulan bu ekstra kazançla, seçtiği peşinat tutarına göre, ilk ara ödeme daire fiyatından düşülüyor. Bu kapsamda Teknik Yapı, yüzde 50 peşinat ödeyenlerin 12'inci ayda ödemesi gereken tek ara ödemeyi üstleniyor. Yüzde 50'den düşük peşinat ödeyenler için uygulanan 3 parçalık ara ödemenin 12'nci aydaki ilk ödemesi de yine Teknik Yapı tarafından karşılanıyor.
3. AVANTAJ
SÜPER kampanyanın son önemli fırsatı ise peşinat sonrası kalan bakiye miktarı için devreye giriyor. Daire fiyatının banka vasıtasıyla kullanılacak bakiye tutarına 120 aya kadar uzayan vade ve yüzde 0.98 faiz imkanı sağlanıyor.
Satışa sunduğu seçili projelerden daire alanların peşinat miktarlarını, bankaya yatırmış gibi işleme alan Teknik Yapı, bu miktarın yüzde 30'nu ara ödeme olarak kabul ediyor.
1. AVANTAJ
TEKNİK Yapı'nın süper kampanyasındaki ilk avantaj, tüm projelerdeki dairelere yüzde 20 indirim yapılarak sağlanıyor. İndirimli fiyatlardan sunulan daireler için ödenecek yüzde 50 ve üzeri peşinatlarda 12'nci ayda olmak üzere tek ara ödeme, yüzde 50'nin altındaki peşinatlarda ise 12'nci ay, 18'inci ay ve 24'üncü ay olmak üzere 3 ara ödeme seçeneği sunuluyor.
2. AVANTAJ
KAMPANYANIN süper fırsatı bu aşamada devreye giriyor. Daire için ödenen yüzde 20 indirimden sonra, ödenecek peşinata yüzde 30'luk değer artışı yansıtılıyor. Müşteriye sunulan bu ekstra kazançla, seçtiği peşinat tutarına göre, ilk ara ödeme daire fiyatından düşülüyor. Bu kapsamda Teknik Yapı, yüzde 50 peşinat ödeyenlerin 12'inci ayda ödemesi gereken tek ara ödemeyi üstleniyor. Yüzde 50'den düşük peşinat ödeyenler için uygulanan 3 parçalık ara ödemenin 12'nci aydaki ilk ödemesi de yine Teknik Yapı tarafından karşılanıyor.
3. AVANTAJ
SÜPER kampanyanın son önemli fırsatı ise peşinat sonrası kalan bakiye miktarı için devreye giriyor. Daire fiyatının banka vasıtasıyla kullanılacak bakiye tutarına 120 aya kadar uzayan vade ve yüzde 0.98 faiz imkanı sağlanıyor.
Satışa sunduğu seçili projelerden daire alanların peşinat miktarlarını, bankaya yatırmış gibi işleme alan Teknik Yapı, bu miktarın yüzde 30'nu ara ödeme olarak kabul ediyor.
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