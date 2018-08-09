100 günlük programdan Emlak Bankası çıktı

GEÇTİĞİMİZ günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaret ederek yeni hükümetten beklentilerini aktaran inşaat sektörü temsilcilerine müjdeli haber, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı ile geldi. 400 projeden oluşan programda inşaat sektörünü ilgilendiren hayati maddeler bulunuyor. Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesinden kentsel dönüşüme, Kanal İstanbul'dan ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak faizsiz konut kredilerine kadar pek çok maddenin yer aldığı programa inşaat sektöründen tam destek geldi. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Emlak Bankası'nın sektöre destek vermek için gayrimenkul fonu oluşturabileceğini söyledi. Firmaların, konut, ofis veya dükkanını yüzde 25 gibi iyi bir indirimle banka fonuna satabileceğini ifade eden Durbakayım, "Veya konut üreticileri gayrimenkullerini Emlak Bankası'na teminat olarak verip düşük maliyetli kredi kullanabilir" dedi.
'İSABETLI BİR KARAR'
Nazmi Durbakayım, programdaki diğer önemli bir maddenin ise Kanal İstanbul projesinin taşınmaz devirlerinin tamamlanacak, çevre düzeni planları ve imar planlarının onaya sunulacak olması olduğunu vurguladı. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını, son derece isabetli bir karar olarak değerlendirdiklerini söyledi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas ise Emlak Bankası'nın bir yatırım bankası gibi de çalışabileceğini ifade ederek, "Kurulacak bir fon üzerinden işlem yapılabilir" açıklamasında bulundu.
EN ÖNEMLİ KONU FAİZ
İNŞAAT sektörü temsilcilerinin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaretinde en önemli gündem maddesi, konut kredi faizlerinin yüzde 0.98'e çekilmesi ve finansman sağlayıcı acil çözümler olmuştu. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'ndan ise ihtiyaç sahibi ailelere 60 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırılması kararı çıktı. Toplantıda birinci el satış şartlarının cazip hale getirilmesi konusu da öne çıktı.
YAVUZ KARAMAN
'İSABETLI BİR KARAR'
Nazmi Durbakayım, programdaki diğer önemli bir maddenin ise Kanal İstanbul projesinin taşınmaz devirlerinin tamamlanacak, çevre düzeni planları ve imar planlarının onaya sunulacak olması olduğunu vurguladı. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını, son derece isabetli bir karar olarak değerlendirdiklerini söyledi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas ise Emlak Bankası'nın bir yatırım bankası gibi de çalışabileceğini ifade ederek, "Kurulacak bir fon üzerinden işlem yapılabilir" açıklamasında bulundu.
EN ÖNEMLİ KONU FAİZ
İNŞAAT sektörü temsilcilerinin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaretinde en önemli gündem maddesi, konut kredi faizlerinin yüzde 0.98'e çekilmesi ve finansman sağlayıcı acil çözümler olmuştu. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'ndan ise ihtiyaç sahibi ailelere 60 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırılması kararı çıktı. Toplantıda birinci el satış şartlarının cazip hale getirilmesi konusu da öne çıktı.
YAVUZ KARAMAN
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