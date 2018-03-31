Ege Yapı’dan Çekmeköy’e yeni proje

Ege Yapı, İstanbulÇekmeyköy'deki yeni projesiÇamlıYaka Konakları için ön taleptoplamaya başladı. Çam ormanlarınınyanı başında müstakil bahçeli ve teraslılüks evlerden oluşacak ÇamlıYakaKonakları, 'Kuşlar hayallerinekonacak, masallar gerçek olacak'sloganıyla konut alıcısının beğenisinesunuldu. Yaklaşık 19 bin metrekarealan üzerinde yükselen proje, az katlı veözgün mimarisiyle dikkat çekiyor. İkiyılda tamamlanması planlanan projedeüst segment markaların olacağı ticariünitelerin yanı sıra sosyal yaşamalanları bulunuyor.Ege Yapı Yönetim Kurulu BaşkanıH. İnanç Kabadayı, yüzde 75'lik yeşilalana sahip Çekmeköy'ün hızlı ve planlıkentleşen bir ilçe olduğunu belirterek,"Burası İstanbul'un dört mevsim doğaylaiç içe kalmayı başarmış ayrıcalıklıbölgelerinden biri olarak göze çarpıyor.Yatay yapılaşma ile birlikte yüksekyoğunluktaki ormanların getirdiği huzurve sağlıklı yaşam şehirden uzaklaşmadandoğaya yakınlaşmayı sağlıyor" dedi.İlçenin ayrıca mevcut metro hattı veüçüncü köprüye yakınlığıyla çok farklılokasyonlarda çalışan, yaşam kalitesineönem veren insanlar tarafındantercih edildiğini anlatan Kabadayı,"Çekmeköy'ün hem yaşamak isteyenlerhem de yatırım yapmak isteyenler içinçok doğru bir yer olduğuna inanıyoruz"diye konuştu.
VİLLA KONFORUNDA EVLER&NBSP; Yakında satışa sunulacak olanÇamlıYaka'nın çam ormanlarının yanıbaşında, Çekmeköy'ün merkezinde yeraldığını vurgulayan Kabadayı şunlarısöyledi: "Yeni hayata geçecek metrohattına yakın mesafesiyle ÇamlıYakaKonakları, şehrin içinde karmaşanındışında lüks bir yaşam sunacak. Lükssite hayatını villa konforunda yaşamakisteyenler için en doğru adres olacakÇamlıYaka ile bahçe kullanımlı ve genişteraslı evlerin bulunacağı gerçek biryaşam projesini hayata geçireceğiz."
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