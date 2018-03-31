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, ’deki si projesine başlıyor. Şirket, projedeki müstakil bahçeli ve teraslı için ön talep topluyor

Ege Yapı’dan Çekmeköy’e yeni proje
Ege Yapı, İstanbul Çekmeyköy'deki si için ön talep toplamaya başladı. Çam ormanlarının yanı başında müstakil bahçeli ve teraslı den oluşacak ÇamlıYaka Konakları, 'Kuşlar hayallerine konacak, masallar gerçek olacak' sloganıyla konut alıcısının beğenisine sunuldu. Yaklaşık 19 bin metrekare alan üzerinde yükselen proje, az katlı ve özgün mimarisiyle dikkat çekiyor. İki yılda tamamlanması planlanan projede üst segment markaların olacağı ticari ünitelerin yanı sıra sosyal yaşam alanları bulunuyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, yüzde 75'lik yeşil alana sahip Çekmeköy'ün hızlı ve planlı kentleşen bir ilçe olduğunu belirterek, "Burası 'un dört mevsim doğayla iç içe kalmayı başarmış ayrıcalıklı bölgelerinden biri olarak göze çarpıyor. Yatay yapılaşma ile birlikte yüksek yoğunluktaki ormanların getirdiği huzur ve sağlıklı yaşam şehirden uzaklaşmadan doğaya yakınlaşmayı sağlıyor" dedi. İlçenin ayrıca mevcut hattı ve üçüncü köprüye yakınlığıyla çok farklı lokasyonlarda çalışan, yaşam kalitesine önem veren insanlar tarafından tercih edildiğini anlatan Kabadayı, "'ün hem yaşamak isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenler için çok doğru bir yer olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

VİLLA KONFORUNDA EVLER&NBSP;
Yakında satışa sunulacak olan ÇamlıYaka'nın çam ormanlarının yanı başında, Çekmeköy'ün merkezinde yer aldığını vurgulayan Kabadayı şunları söyledi: "Yeni hayata geçecek metro hattına yakın mesafesiyle ÇamlıYaka Konakları, şehrin içinde karmaşanın dışında lüks bir yaşam sunacak. Lüks site hayatını villa konforunda yaşamak isteyenler için en doğru adres olacak ÇamlıYaka ile bahçe kullanımlı ve geniş teraslı evlerin bulunacağı gerçek bir yaşam projesini hayata geçireceğiz."
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