Türkiye'nin ilk toplu konutları dönüşüyor
72 yıl önce Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olarak Ankara Kızılay’da hayata geçirilen Saraçoğlu Mahallesi, aslına uygun olarak yeniden dönüştürülüyor. En fazla 3 katlı binaların yer alacağı projenin ilk ihalesi 19 Nisan’da yapılacak
EMLAK BANKASI YAPMIŞTI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Saraçoğlu Mahallesi'nin bütün özellikleriyle korunacağını, tek bir tuğlaya dahi dokunulmayacağını belirterek, "1940'lı yıllarda ilk olarak Emlak Bankası bu konutları yapmıştı. Dolayısıyla Emlak Konut da bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördü" dedi. Proje tamamlandığında Saraçoğlu'nun duvarı ve çitleri olmayan bir mahalle haline geleceğini vurgulayan Bakan Ağbal, "Sakarya'ya rakip olarak Saraçoğlu geliyor. Yemyeşil, kültürel alanları olan bir yer olacak. Önümüzdeki dönem Ankara'nın silüeti değişecek" şeklinde konuştu.
3 KATI GEÇMEYECEK
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da büyük şehirlerin nüfus baskısı altında yaşadığı bir dönemde, buna bağlı olarak ciddi bir rant baskısı oluştuğunu belirti. Saraçoğlu projesinin ise hem şehrin değerini artıracak hem de çevre ile dost bir proje olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Projenin yüzde 55.88'i turizm, kültür, ticari ve konut alanı, kalan kısmı sosyal donatı alanı olacak. Binalar 3 katlı olacak ve anıtsal ağaçlar korunacak" açıklamasını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise bir eseri korumak, restore etmek kadar ona doğru fonksiyon yüklemenin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Buraya doğru bir fonksiyon yükleniyor. Ankara'nın yeni bir yaşam merkezi ortaya çıkıyor, bu anlamda da son derece ümit verici bir hadise" diye konuştu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Saraçoğlu Mahallesi'nin, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliğinin yanı sıra 1940'lara ait milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden biri olduğunu söyledi. Mahallenin geçmişine uygun olarak yenileneceğini anlatan Kurum, "Geleneksel Türk evi temasının yansımalarını göreceğimiz bu projede, tarihi dokuyu oluşturan tüm tescilli yapıları ve yarım asrı aşan ağaçları koruyarak, mahallenin özgün yaşantısını gelecek nesillere taşımanın
GENELKURMAY BİNASINA MÜZE PLANI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören metrosunun bu bölgeye geleceğini belirterek, "Genelkurmay'ın taşınmasını ve bu alanın da müze olarak kullanılmasını planlıyoruz. Bununla ilgili taleplerimiz devam ediyor" dedi.
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi , emlak konut , Saraçoğlu Mahallesi , Çankaya Belediyesi , Toplu konut
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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