Proje yarışı yeni yılda devam edecek

ÇEKMEKÖY'DE RUHSAT ALDI
Çekmeköy'deki iki yeni projeden birinin ruhsatını aldıklarını ifade eden Kabadayı, "Beyoğlu projemiz ile Ataşehir'de kentsel dönüşümle 50 dönüm üzerinde yapacağımız projelerin ürün geliştirme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2018'de İstanbul Ümraniye ve Sancaktepe'de toplam 750 milyon liralık yatırımla, 250'şer konut ve ticari ünitelerden oluşan 2 yeni projeye start vereceklerini söyledi. Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise DAP İzmir'in ardından 2018'de Çeşme'de denize sıfır çok lüks bir proje daha geliştireceklerini belirterek, "İzmir'de önümüzdeki süreçte 3 milyar liralık en az üç proje hedefliyoruz. Maslak, Beykoz ve Pendik'te de yeni projelerimizin çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.
3.9 MİLYAR LİRA YATIRIM
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 2018 yılında İstanbul Kandilli'de ve Bodrum Gölköy'de 'Luxury Living' konseptinde iki yeni projeleri olacağını kaydetti. Timur ayrıca, Bayramoğlu, Beykoz, Beylerbeyi ve Nakkaştepe'de inşaatına başlayacakları yeni projelerle 2018'de 3.9 milyar liralık yatırım yapacaklarını vurguladı. Mar Yapı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Robert Varon, 2018'in ilk aylarında Sefaköy'de çok önemli bir lokasyonda hayata geçirmeyi planladıkları yeni projelerini tanıtacaklarını belirtti. Akkuş Gayrimenkul Başkanı Abdulkadir Akkuş ise 2018'de Lübnanlı ortaklarıyla yeni projeler hayata geçireceklerini söyleyerek, "Alya Grandis ismini verdiğimiz bu projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz. Beylikdüzü'nde Alya Penta'ya komşu arazide gerçekleştireceğimiz projemizin lansmanını Ocak sonu veya Şubat ayı başında gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
BODRUM'DA DEV SİTE
Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, 2018'de İstanbul Küplüce'deki Antteras'ın rezidans konseptiyle tasarlanan ikinci etabı ile Bodrum Aspat'ta büyük çaplı bir projeye başlayacaklarını anlattı. Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, Roya Yapı'nın 2018'de toplam yaklaşık 700 konuttan oluşacak Sancaktepe'de Roya Rosa ve Altunizade'de Roya Gold projelerini hayata geçireceğini açıkladı.
Yavuz Karaman
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