Turkcell'in "Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ" programı tamamlandı. Programdan 255 kadın mezun oldu. Geliştirilen projeler; çok aşamalı değerlendirme sürecinden geçirildi, 3 kategoride kazananlar 200'er bin lira ödülün sahibi oldu. Programın, kadınların teknoloji alanındaki girişimcilik potansiyellerini ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediğini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan projemiz Türkiye'nin en büyük yazılım topluluğu haline geldi" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN