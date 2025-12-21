Özel okullarda % 100 burs fırsatı

Özel okullar, her yıl bu aylarda düzenledikleri bursluluk sınavlarıyla binlerce öğrenciye eğitim kapılarını aralıyor. Akademik başarısı yüksek öğrenciler için önemli bir fırsat sunan bu sınavlar sayesinde ilkokuldan liseye kadar pek çok kademede yüzde 100'e varan burs imkânı sağlanıyor. Bursluluk sınavları, özel okulların büyük bölümünde ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için düzenleniyor. Bazı özel okullar, anaokulundan ilkokula geçecek öğrenciler için yaş grubuna uygun değerlendirme sınavları yaparken, lise düzeyinde ise hazırlık sınıfı ve ara sınıflar için bursluluk kontenjanları açılabiliyor. Sınavlarda dereceye giren öğrencilere tam burs sağlanırken, daha geniş bir başarı dilimine yüzde 25, 40, 50 ya da 75 oranlarında burs verilebiliyor. Çoğu özel okulda burslar yalnızca eğitim ücretini kapsıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bursun süresi mutlaka öğrenilmeli.

Sözleşme ve bursun devam şartları incelenmeli. Yıl sonu not ortalaması bursun sürmesi açısından belirleyici oluyor.

Okulun akademik başarı, öğretmen kadrosu ve mezunların sınav sonuçları dikkate alınmalı.

Bursun hangi giderleri kapsadığı sorulmalı.

Sınav değerlendirme sistemi dikkatle incelenmeli.