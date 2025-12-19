Yurt dışına açıldı, çıtayı 1 milyar euroya koydu

Gayrımenkul sektöründe yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan arsaVev, yurt dışındaki ilk satış ofisini Almanya'nın başkenti Berlin'de açtı. arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Türkiye'de sergiledikleri başarılı performansı Almanya'ya taşıdıklarını ifade ederek, hedeflerinin Almanlara proje satışı gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Öztürk, şunları söyledi: "Ülkemizde yurt dışına konut ihracatı, yıllardır göz ardı ediliyor. Çünkü gayrimenkul geliştiricileri, bunu aracılar yoluyla yapıyor. arsaVev olarak bu süreci, kendi ofisimizi açarak gerçekleştirme kararı aldık. Artık çağrı merkezi, müşteri ilişkileri, satış ve satış sonrası hizmetlerin tamamını Berlin'de de sunuyoruz. İlk ofis lokasyonu olarak Berlin'i seçme nedenimiz, Berlin'e çok fazla online satış yapmamız oldu. Hedefimiz Almanya'da yaşayan Türkler dışındaki yabancılara da arsa satışı gerçekleştirebilmek. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde projeler sunan bir marka olarak Avrupa'da çok ciddi talep göreceğimizi düşünüyoruz."

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk



YENİ ÜLKELER SIRADA

Dünyanın birçok ülkesinde "Land and Home", yani arsa ve ev sisteminin uygulandığını, Avrupa'da da kendi modelleriyle geliştirme yapabileceklerini söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Halihazırda Avrupa'da da İspanya, Almanya ve İngiltere'de arazi geliştiriyoruz. Kendi modelimize uygun arazi geliştirebilirsek arazi yatırımı da hedefliyoruz. Bu doğrultuda da Belçika, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde ofis açabiliriz. Kurduğumuz ofislerde her türlü altyapıyı sağlıyoruz, böylece Berlin'de de en hızlı şekilde Türkiye'deki performansımızı yakalayacağımıza inanıyoruz."