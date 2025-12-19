PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’nin coğrafi işaret haritası genişliyor

Türkiye’de bugüne kadar 1.794 ürün coğrafi işaret belgesiyle tescillenirken, 108 ürünle Gaziantep ilk sırada yer aldı. TÜRKPATENT, tescilli ürünlerin dünya çapında markalaştırılmasını hedefliyor.

Türkiye'de bugüne kadar bin 794 ürün coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Gaziantep, 108 ürünle en fazla coğrafi işaret tesciline sahip il konumunda bulunuyor. En az coğrafi işaretli ürüne sahip iller arasında 4 ürünle Kırıkkale ve Muş yer alırken, beşer ürünle Tunceli ve Bingöl bu illeri izledi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, coğrafi işaret tescilli ürünleri dünya çapında markalaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tarım açısından çok zenginiz. Sahip olduğumuz bu potansiyeli daha da geliştirme imkanımız var. Tescil sayıları bu zenginliği gösteriyor ancak asıl önemli olan bu ürünlerin tanınırlığını artırmak. Ürünlerimizin ekonomiye katkısını büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

