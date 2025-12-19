PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye petrol ve gaz aramalarını küresel sahaya taşıyor

6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4’üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, hidrokarbon aramalarını yurt dışına taşıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da Somali’de ilk sondajın hedeflendiğini, Pakistan ile kara ve deniz sahalarında arama anlaşmaları imzalandığını açıkladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye petrol ve gaz aramalarını küresel sahaya taşıyor

Türkiye bugün 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu filoyla yurt içinde denizlerde yaptığı hidrokarbon aramacılığını bir adım daha ileri taşıyarak şimdi yurt dışında da aramalar gerçekleştirecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'da Somali'de ilk sondajı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatırken, Pakistan ile de 2 kara ve 3 deniz sahasında petrol ve doğal gaz aranmasına yönelik anlaşma imzaladıklarını söyledi. Bayraktar, "Petrol ve gaz arama ve üretim alanında Libya, Irak, Umman, Kazakistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Nijer ile faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürmek için de çalışıyoruz" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
Borsa İstanbul
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
Türk Telekom
Mehmet Akif Ersoy'un ardından Veyis Ateş! Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni ifade verdi
GAİN soruşturması genişletiliyor! 3 kişi tutuklandı | Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında karar
Dünya devinin yıldızı Kartal'a! Transferde 1 numara bulundu
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
Asgari ücret zammında ikinci toplantı sona erdi! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Ataköy Nef'te "esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Görüntüler mercek altında
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak'tan kan ve saç örneği alındı
Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Devlet Bahçeli'den DEM'in Diyarbakır mitingine ilişkin mesaj: İmralı'nın cezaevinden çıkma talebi yok
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı