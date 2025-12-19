Türkiye petrol ve gaz aramalarını küresel sahaya taşıyor

Türkiye bugün 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu filoyla yurt içinde denizlerde yaptığı hidrokarbon aramacılığını bir adım daha ileri taşıyarak şimdi yurt dışında da aramalar gerçekleştirecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'da Somali'de ilk sondajı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatırken, Pakistan ile de 2 kara ve 3 deniz sahasında petrol ve doğal gaz aranmasına yönelik anlaşma imzaladıklarını söyledi. Bayraktar, "Petrol ve gaz arama ve üretim alanında Libya, Irak, Umman, Kazakistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Nijer ile faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürmek için de çalışıyoruz" dedi.