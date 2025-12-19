Makine alım kredisi 2,5 milyon liraya çıktı

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, esnaf ve sanatkarların, sıfır makine ve teçhizat alımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan makine ve teçhizat alım kredi limitinin, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2.5 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, "Bu, esnaf için can suyu olacak" diye konuştu.