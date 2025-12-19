PODCAST CANLI YAYIN

KOBİ’lere istihdam desteği artıyor

İstihdamını koruyan KOBİ’lere çalışan başına aylık destek artırılırken, kapsam da genişleyecek. Sektör temsilcileri, yeni işe alımlar yapılırken, iş hacminin de artacağına dikkat çekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lere yönelik başlatılan İstihdamı Koruma Programı'nın önümüzdeki yıl hem destek tutarı artırılarak hem de kapsamı genişletilerek sürdürüleceğini açıklaması, sektör temsilcilerini sevindirdi. Çalışan başına aylık destek tutarının 2026'da 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya yükseltilmesinin ve programa büyük ölçekli firmaların da dahil edilmesinin yeni işe alımlar için de cesaret verici olması bekleniyor.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Başkanı Elif Ufluoğlu, aylık destek tutarının yükseltilmesinin, KOBİ'lerin maliyet yükünü hafifletecek önemli bir adım olduğunu belirterek, "Desteğin yükseltilmesi, istihdamı koruma motivasyonunu güçlendirecek, kayıt dışılığı azaltacak ve yeni işe alımlar için cesaret verici olacaktır.
KOBİ'ler desteklenmeden ekonominin omurgası güçlenemez" şeklinde konuştu. Ufluoğlu, personel teşviklerinin özellikle yeme, içme, turizm, perakende, küçük sağlık işletmeleri ve eğitim başta olmak üzere hizmet alanlarına da yönlendirilmesini önerdi.

'SİPARİŞLER ARTAR'
Girişımci İş Kadınları Derneği Başkanı Gözde Diker de programla verilen desteğin, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine nefes olduğunu söyledi. Diker, desteklerin istikrarlı şekilde devam etmesinin, KOBİ'nin hem mevcut istihdamını korumasına hem de yeni istihdam yaratmasına katkı sağlayacağını söyledi. Programın büyük işletmelere açılmasının tedarik zinciri açısından değerli olduğunu belirten Diker, "Çünkü büyüklerin hareketi, doğrudan KOBİ'lere sipariş, iş hacmi ve istikrar olarak geri dönüyor" ifadesini kullandı.

