KOBİ’lere istihdam desteği artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lere yönelik başlatılan İstihdamı Koruma Programı'nın önümüzdeki yıl hem destek tutarı artırılarak hem de kapsamı genişletilerek sürdürüleceğini açıklaması, sektör temsilcilerini sevindirdi. Çalışan başına aylık destek tutarının 2026'da 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya yükseltilmesinin ve programa büyük ölçekli firmaların da dahil edilmesinin yeni işe alımlar için de cesaret verici olması bekleniyor.

KAPSAM GENİŞLESİN

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Başkanı Elif Ufluoğlu, aylık destek tutarının yükseltilmesinin, KOBİ'lerin maliyet yükünü hafifletecek önemli bir adım olduğunu belirterek, "Desteğin yükseltilmesi, istihdamı koruma motivasyonunu güçlendirecek, kayıt dışılığı azaltacak ve yeni işe alımlar için cesaret verici olacaktır.

KOBİ'ler desteklenmeden ekonominin omurgası güçlenemez" şeklinde konuştu. Ufluoğlu, personel teşviklerinin özellikle yeme, içme, turizm, perakende, küçük sağlık işletmeleri ve eğitim başta olmak üzere hizmet alanlarına da yönlendirilmesini önerdi.