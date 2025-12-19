Deprem bölgesi için AKB’den 500 milyon euroluk finansman

Türkiye, deprem bölgesinin yaralarını sarmak için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye İhracat Kredi Bankası'na kullandırılmak üzere Asya Kalkınma Bankası'ndan (AKB) depremden etkilenen ihracatçılar için 500 milyon euro temin edildi. Ayrıca bölgenin toparlanma süreci için de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na kullandırılmak üzere 150 milyon euro ve 150 milyon dolar finansman sağlandı. Böylece AKB'den Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla bugüne kadar alınan finansman yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Bakanlığının çalışmalarıyla bu yıl içinde toplam 16.5 milyar dolarlık dış finansman temin edildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu kaynakla birlikte Türkiye, ekonomi programına duyulan güvenin de katkısıyla dış finansman miktarında tüm zamanların rekorunu kırdı. Söz konusu dış finansman, depremden etkilenen bölgelere önemli katkı sağlayacak. Depremden etkilenen işletmelerimiz ve bölgenin kalkınması için uzun vadeli ve uygun koşullu dış kaynakları temin etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

