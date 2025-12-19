PODCAST CANLI YAYIN

BES’te kıymetli maden fonları hızla büyüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kıymetli maden fonlarının toplam büyüklüğü Eylül sonu itibarıyla 755,6 milyar liraya yükselirken, bu fonlara bağlı sözleşme sayısı 7,5 milyonu aştı. Kıymetli maden fonlarının BES içindeki payı yüzde 50’ye yaklaştı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
BES’te kıymetli maden fonları hızla büyüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kıymetli maden fonlarının büyüklüğü ile bu fonlara bağlı sözleşme sayıları Eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre arttı. Sistemde kıymetli maden fonlarının toplam büyüklüğü, geçen yılın sonunda 396 milyar 351 milyon lirayken, Eylül'de 755 milyar 580,7 milyon liraya yükseldi. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinde 15 grupta incelenen BES fon piyasasında kıymetli maden fonlarının payı da aynı dönemde yüzde 39.5'ten 49.5'e çıktı. Geçen yılın sonunda 6 milyon 705 bin 975 olan kıymetli maden fonu kaynaklı sözleşme sayısı da Eylül'de 7 milyon 586 bin 94'e ulaştı. Böylece, söz konusu fon grubunun toplam sözleşmelerdeki payı yüzde 26.6'dan yüzde 29.7'ye yükseldi. Bununla birlikte, Kasım ayı itibarıyla fon kıyas grupları bazında katılımcı sayıları ve birikim tutarlarına bakıldığında ise 4 milyon 290 bin 538 ünik (tekil) katılımcısı bulunan altın katılım fonlarının büyüklüğü 625 milyar 847.2 milyon lira oldu. Standart altın fonlarında ise 1 milyon 577 bin 737 ünik katılımcı yer alırken, buradaki toplam fon tutarı 218 milyar 611.4 milyon lira olarak gerçekleşti

AAAA

YÜZDE 40'A ULAŞTI
Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, yükseliş sürdükçe tüm yatırım araçlarında olduğu gibi BES'te de yatırımcıların altın fonlarına yöneldiğini vurgulayarak, "Sözleşmelerin yüzde 30'unda altın yatırımı yer almaya başladı. Gelinen noktada BES havuzundaki tüm yatırımların yüzde 40'ı altın cinsi veya altına endeksli yatırımlardan oluşuyor. 2026'da başka bir yatırım aracında bir trend oluşmazsa, sistemdeki altın yatırımlarının ağırlığı devam edecektir" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
Borsa İstanbul
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
Türk Telekom
Mehmet Akif Ersoy'un ardından Veyis Ateş! Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni ifade verdi
GAİN soruşturması genişletiliyor! 3 kişi tutuklandı | Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında karar
Dünya devinin yıldızı Kartal'a! Transferde 1 numara bulundu
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
Asgari ücret zammında ikinci toplantı sona erdi! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Ataköy Nef'te "esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Görüntüler mercek altında
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak'tan kan ve saç örneği alındı
Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Devlet Bahçeli'den DEM'in Diyarbakır mitingine ilişkin mesaj: İmralı'nın cezaevinden çıkma talebi yok
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı