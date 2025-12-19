BES’te kıymetli maden fonları hızla büyüyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kıymetli maden fonlarının büyüklüğü ile bu fonlara bağlı sözleşme sayıları Eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre arttı. Sistemde kıymetli maden fonlarının toplam büyüklüğü, geçen yılın sonunda 396 milyar 351 milyon lirayken, Eylül'de 755 milyar 580,7 milyon liraya yükseldi. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinde 15 grupta incelenen BES fon piyasasında kıymetli maden fonlarının payı da aynı dönemde yüzde 39.5'ten 49.5'e çıktı. Geçen yılın sonunda 6 milyon 705 bin 975 olan kıymetli maden fonu kaynaklı sözleşme sayısı da Eylül'de 7 milyon 586 bin 94'e ulaştı. Böylece, söz konusu fon grubunun toplam sözleşmelerdeki payı yüzde 26.6'dan yüzde 29.7'ye yükseldi. Bununla birlikte, Kasım ayı itibarıyla fon kıyas grupları bazında katılımcı sayıları ve birikim tutarlarına bakıldığında ise 4 milyon 290 bin 538 ünik (tekil) katılımcısı bulunan altın katılım fonlarının büyüklüğü 625 milyar 847.2 milyon lira oldu. Standart altın fonlarında ise 1 milyon 577 bin 737 ünik katılımcı yer alırken, buradaki toplam fon tutarı 218 milyar 611.4 milyon lira olarak gerçekleşti

AA



YÜZDE 40'A ULAŞTI

Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, yükseliş sürdükçe tüm yatırım araçlarında olduğu gibi BES'te de yatırımcıların altın fonlarına yöneldiğini vurgulayarak, "Sözleşmelerin yüzde 30'unda altın yatırımı yer almaya başladı. Gelinen noktada BES havuzundaki tüm yatırımların yüzde 40'ı altın cinsi veya altına endeksli yatırımlardan oluşuyor. 2026'da başka bir yatırım aracında bir trend oluşmazsa, sistemdeki altın yatırımlarının ağırlığı devam edecektir" dedi.