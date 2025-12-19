Asgari ücrette ikinci toplantı: İşçi tarafı masada yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek amacıyla ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İşçi tarafı toplantıya katılmadı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret ederek görüşlerini aldı. Işıkhan, komisyon toplantısında işçilerin taleplerini aktardı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.

Haber: Önder Yılmaz