Enerjiye Ertuğrul Gazi dopingi: Tam 9,3 milyar metreküp!

100'NCÜ SHIP-TO-SHIP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini sağlamlaştıran Ertuğrul Gazi gemisi , 100'üncü gemiden gemiye transfer (ship-to-ship) operasyonunu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk Milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi 2021'den bu yana gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Ertuğrul Gazi FSRU'nun 25 Haziran 2021'de BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde hizmete alındığını anımsatarak, "İlk yerli ve milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi⁠, doğal gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Gazi 2021'den bu yana gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkı sağladı (Fotoğraf: AA)

Ertuğrul Gazi 2021'den bu yana gaz iletim sistemine 9,3 milyar metreküp katkı sağladı (Fotoğraf: AA)

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını aktaran Bayraktar, "Ertuğrul Gazi FSRU, bu yolda önemli bir görev üstlendi. Şu anda doğal gaz tüketimimizin neredeyse yarısını sıvılaştırılmış gazla karşılayabilir durumdayız. Önümüzdeki dönemde gazlaştırma kapasitemizi 200 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'yi enerjide yalnızca kendi talebini karşılayan bir ülke olmaktan çıkaracaklarını ve bölgesindeki ülkelere doğal gaz ihraç edebilen bir merkez ülke haline getireceklerini ifade etti.