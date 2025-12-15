Enerjiye 2025 damgası! Depolar yüzde 100 dolu

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl 37 milyar dolar değerinde 92 milyar metreküp doğalgaz keşfinin yanı sıra 62 milyon varil petrol keşfine imza attıklarını ifade etti.

DEPOLAR YÜZDE 100 DOLU

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi artırmak için çalışmalara hız verdiklerini belirten Bayraktar, "Bir yıl önce günlük 7 milyon metreküp olan üretimimizi 9.5 milyon metreküpe çıkardık" dedi. Osman Gazi yüzer üretim platformunun 2026'da üretime başlamasıyla Karadeniz'den 20 milyon metreküplük gaz üretmeye başlayacaklarını anlatan Bayraktar, "2028'de devreye alacağımız ikinci yüzer üretim platformuyla bu kapasiteyi daha da artırarak günde 40 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra, toplam depolama kapasitesini 6.3 milyar metreküpe çıkardığımız iki yeraltı doğal gaz depolama tesisimizde de yüzde 100 doluluk oranıyla kış mevsimine hazırız" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'de her bir saatte yaklaşık 10 dönüm güneş tarlası kurduklarını kaydederek, "Yani, biz bu toplantıda konuşurken, şu son 10 saat içerisinde Türkiye'de 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş santrali kuruldu" dedi.