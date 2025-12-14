Vergide yeni kolaylık! Basit usulden gerçeğe geçenlere destek geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, vergilendirme sistemi kapsamında basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflere yeni kolaylıklar sağlandı. Buna göre mükelleflerin, kayıt ve beyanname verme gibi işlemlerinin yürütüldüğü Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki işlemlerinin bağlı oldukları meslek odaları ve birlikler tarafından da yapılabilmesine imkan verildi. Daha önce basit usulden gerçek usule geçişte kapsam daraltılarak, nüfusu 2 binin altında olan köy ve beldelerdeki mükelleflerin, basit usulden vergilendirilmeye devam edilmesine de imkan sağlanmıştı.

