PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye en çok turist çeken 4. ülke oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 64 milyar dolarlık turizm gelir ihedefini hatırlatarak, Türkiye’nin en çok turist çeken 4’üncü ülke olduğunu söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye en çok turist çeken 4. ülke oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanında Türkiye'nin ilerlemeye devam ettiğini vurgulayarak, 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefini yakalayacaklarını belirtti. Türkiye'nin 2017'de en çok turist çeken 8'inci ülke olduğunu aktaran Ersoy, 2024 yılı itibarıyla bu sırayı 4'üncülüğü de getirdiklerini kaydetti. Birçok alanda çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Ersoy, "Turizm gelirimizde gerçekleştirdiğimiz sıçrama bunun da ötesindedir. Bu alanda 2017'de 15'inci sırada olan ülkemizi, 2024'te 7'nciliğe yükselttik" ifadelerini kullandı. Ersoy, 2025 yılında turizm gelirlerinde tüm zamanların ilk 9 aylık rekorunu kırdıklarını belirterek, "2025 Ocak- Eylül döneminde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir. 2024 yılı ilk dokuz ayında yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcaması 107 dolara, 2025 yılında ise bu rakam 116 dolar seviyesine yükselmiştir" dedi. Ersoy ayrıca, 2018 yılından sonra yurt dışından 9 bin 133 eserin ülkeye getirildiğini de bildirdi.

Haber: Mehmet Fahri Özkan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
CHP'li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı
Icardi'ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi