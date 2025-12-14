Türkiye en çok turist çeken 4. ülke oldu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanında Türkiye'nin ilerlemeye devam ettiğini vurgulayarak, 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefini yakalayacaklarını belirtti. Türkiye'nin 2017'de en çok turist çeken 8'inci ülke olduğunu aktaran Ersoy, 2024 yılı itibarıyla bu sırayı 4'üncülüğü de getirdiklerini kaydetti. Birçok alanda çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Ersoy, "Turizm gelirimizde gerçekleştirdiğimiz sıçrama bunun da ötesindedir. Bu alanda 2017'de 15'inci sırada olan ülkemizi, 2024'te 7'nciliğe yükselttik" ifadelerini kullandı. Ersoy, 2025 yılında turizm gelirlerinde tüm zamanların ilk 9 aylık rekorunu kırdıklarını belirterek, "2025 Ocak- Eylül döneminde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir. 2024 yılı ilk dokuz ayında yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcaması 107 dolara, 2025 yılında ise bu rakam 116 dolar seviyesine yükselmiştir" dedi. Ersoy ayrıca, 2018 yılından sonra yurt dışından 9 bin 133 eserin ülkeye getirildiğini de bildirdi.

Haber: Mehmet Fahri Özkan